Сотрудники космического агентства NASA протестировали робота которому дали название InSight (Интуиция).

Робота планируют отправить на Марс.

Робота протестировали в Лаборатории реактивного движения. Его особенность состоит в том, что, в отличие от предыдущих машин, которые исследовали поверхность Марса на колесах, она останется на месте приземления. Этот механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты — именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете. Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, следовательно вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий ему устоять практически на любой поверхности, информирует svodka.net.

Ученые подговили специальную лабораторию для проведения опытов. Они имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока. Полное название всей установки — Научный опыт по Структуре Недр (SEIS).

Сотрудники лаборатории опубликовали видеоролик, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Отправка робота запланирована на май, а его приход к точке назначения — на ноябрь 2018 года.

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