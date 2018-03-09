После убийства другого бывшего российского разведчика Александра Литвиненко никаких жестких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль, так и не было.

Оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину против агрессии РФ и обусловливать возможность свернуть такую ​​поддержку медленными темпами украинских реформ — это трусость, жадность и глупость. Британские министры соревнуются в жестких заявлениях после отравления бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его дочери в центре Лондона. В Лондоне обещают соответствующие действия и привлечение виновных к ответственности. Но в Москве эти слова британских политиков могут вызвать разве что смех, информирует svodka.net.

После убийства другого бывшего российского разведчика Александра Литвиненко никаких жестких ответных действий, которые могли бы напугать Кремль, так и не было. Непосредственный убийца Литвиненко Андрей Луговой сделал блестящую политическую карьеру, стал депутатом Государственной Думы России, был награжден новыми орденами.

Почему тот, кто совершил новое набег в Лондоне, не должен быть вдохновлен этим примером? Почему российский президент Владимир Путин не должен считать, что и новое преступление сойдет ему с рук?

Каждый раз, когда Россия переходит очередную «красную линию» в своих отношениях с Западом — в Украине, Сирии или прямо в центре британской столицы — всегда находятся те, кто напоминает, что нельзя обострять отношения с Москвой, нельзя слить Путина, нельзя принимать решения, которые бьют по интересам западных экономик или по карману рядовых россиян, нельзя забывать, что Россия — ядерная держава, нельзя то, нельзя это …

Читайте: Нас ждет полномасштабная шпионская война, - российский журналист Константин Эггерт

И потому — даже когда совершается преступление в Лондоне и его жертвами оказываются десятки случайных свидетелей, жителей Великобритании, мы не видим никакой политической воли к действиям. А видим волю к заявлениям и очевидную надежду, что расследование будет долгим и до его окончания все забудут, когда и почему оно начиналось. Ну примерно, как в истории с Литвиненко.

Нечто похожее происходит и в ситуации с Украиной. Когда очередной западный политик начинает говорить, что наша страна должна проводить эффективные реформы, потому что рискует потерять поддержку, мне он кажется шизофреником.

Потому что если эту страну не поддержать и ее территориальную целостность не восстановить — завтра непосредственная опасность будет угрожать уже самому Западу. И набег в Лондоне — хорошее подтверждение этому утверждению.

Читайте: РФ будет фабриковать поводы для «легального» вторжения в Украину, — эксперт

Поэтому не нужно оправдывать нежелание эффективно поддерживать Украину и возможность свернуть такую ​​поддержку медленными темпами украинских реформ. Это просто трусость, жадность и глупость — какими бы благородными словами не прикрывались те, кто связывает противостояние России и «усталость» от Украины.

Хочу напомнить несколько простых фактов. Польша, за которую в 1939 году вступились демократические Великобритания и Франция, демократической страной тогда не была. Латвия, Литва и Эстония, независимость которых многие страны Запада признавали и после оккупации Советским Союзом в 1940 году, демократическими странами не были. Эфиопия, оккупация которой привела к исключению Италии из Лиги Наций, демократическим государством не была ни до, ни после оккупации. Кувейт, который был оккупирован Ираком, был далек от демократии.

Но образованный мир защищал в первую очередь право и собственной безопасности. До 1939 года он переболел «мюнхенским синдромом», позорной и наивной верой в то, что можно предотвратить войну компромиссами с агрессором.

А сейчас, похоже, заболел снова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира