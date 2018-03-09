Чиновник из Сум в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу в поезде "Одесса-Киев". Сейчас правоохранители пытаются найти его оружие, пишет издание Odessa.net.ua. случай произошел в поезде на вокзале Одессы Фото: odessaguide.net Мужчина в вагоне якобы выяснял отношения, после чего начал стрелять. Он был не в состоянии покинуть вагон после прибытия поезда и вместе с поездом уехал на "отстой".По данным издания, после того, как чиновник проспался в вагоне, он обнаружил, что пистолет куда-то пропал."Пьяного полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", – пишет Odessa.net.ua. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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