|Савченко на суде отдавала честь Рубану
|09.03.2018 22:43
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Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану избирали меру пресечения.
Об этом пишет LB.ua из зала суда, передает со ссылкой на .
Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь.
На вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, Савченко ответила: "Конечно, была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, так как суд удалился в совещательную".
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