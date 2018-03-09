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Савченко на суде отдавала честь Рубану
09.03.2018 22:43
Савченко на суде отдавала честь Рубану По теме:

Народный депутат Надежда Савченко пришла на суд, где руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану избирали меру пресечения.

Об этом пишет LB.ua из зала суда, передает со ссылкой на .

Савченко подошла к клетке с подозреваемым и отдала ему честь.

На вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, Савченко ответила: "Конечно, была готова взять на поруки Рубана, но уже поздно, так как суд удалился в совещательную".

 







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