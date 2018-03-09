В Антарктиде императорские пингвины нашли видеокамеру, которую оставил исследователь.

Любознательные птицы не испугались находки, а наоборот, решили попозировать. Таким образом удалось записать небольшой селф-фильм с пернатыми, информирует svodka.net.

«Австралийский исследователь Антарктики, Эдди Голт, оставил на льду камеру во время своего визита. Потребовалось немного времени, чтобы любознательные от природы птицы воспользовались возможностью сделать Селфи», — говорится в сообщении.

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