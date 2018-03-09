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За прошлый месяц на Донбасс из РФ зашли 100 снайперов – Жебривский
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09.03.2018 22:46
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Снайперы, которые прибыли из РФ, и сами стреляют, и обучают
боевиков, отметил глава Донецкой областной военно-гражданской
администрации Павел Жебривский. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Жебривский: Не так много обстрелов из запрещенных
Минскими соглашениями средств поражения Фото: Павло Жебрівський /
Facebook "Если сегодня на линии разграничения, в принципе, не так
много обстрелов из запрещенных Минскими соглашениями средств
поражения, то снайперы – за прошлый месяц их где-то 100 зашло
на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР": как сами стреляют, так
и учат местных орков", – сказал он.Он отметил, что "почти
каждый день" между украинских бойцов есть погибшие от снайперского
огня.В ночь на 9 марта на Донбассе от пули снайпера погиб воин
полка "Азов" Юрий Луговский с позывным Баррет.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую
Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных
войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и
финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти
обвинения и утверждает, что РФ не является стороной
противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании
и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ
утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы.
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