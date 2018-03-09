Снайперы, которые прибыли из РФ, и сами стреляют, и обучают боевиков, отметил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жебривский: Не так много обстрелов из запрещенных Минскими соглашениями средств поражения Фото: Павло Жебрівський / Facebook "Если сегодня на линии разграничения, в принципе, не так много обстрелов из запрещенных Минскими соглашениями средств поражения, то снайперы – за прошлый месяц их где-то 100 зашло на территорию так называемых "ДНР" и "ЛНР": как сами стреляют, так и учат местных орков", – сказал он.Он отметил, что "почти каждый день" между украинских бойцов есть погибшие от снайперского огня.В ночь на 9 марта на Донбассе от пули снайпера погиб воин полка "Азов" Юрий Луговский с позывным Баррет.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.Украинская сторона часто заявляла о задержании и гибели российских солдат в зоне АТО. В ответ в РФ утверждали, что на Донбассе воюют российские добровольцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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