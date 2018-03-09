Семь участников происшествия доставлены в управление полиции

Семь участников происшествия доставлены в управление полиции. Информация о пострадавших в результате столкновения во время демонтажа гаражей в Киеве уточняется.

"В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные мероприятия", - информирует пресс-служба полиции Киева.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко . Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу. Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью , в результате чего произошло столкновение.

Вместе с тем, в сети появилось видео, как активисты националистического направления, что одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали "титушек", которые, по их словам, напали на политика и жестоко его избили.