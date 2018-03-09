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Полиция расследует избиение Левченко как хулиганство
09.03.2018 22:50
Полиция расследует избиение Левченко как хулиганство
Семь участников происшествия доставлены в управление полиции
По факту избиения депутата Верховной Рады Юрия Левченко (партия "Свобода") правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство".
Полиция расследует избиение Левченко как хулиганство Фото: facebook.com/s.kutniak
Семь участников происшествия доставлены в управление полиции. Информация о пострадавших в результате столкновения во время демонтажа гаражей в Киеве уточняется.
 
"В рамках расследования будут проведены все необходимые следственные мероприятия", - информирует пресс-служба полиции Киева.
 

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия ЛевченкоКроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

 
Вместе с тем, в сети появилось видео, как активисты националистического направления, что одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали "титушек", которые, по их словам, напали на политика и жестоко его избили.
 
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