У редакторов Russia Today плохо с математикой.

Намедни российский пропагандистский телеканал Russia Today выдал очередную, потрясающую по своей шизофреничности выдумку, а именно – российские зерновые кормят половину мира!

И действительно, не стоит лукавить, в прошлом году в России действительно был рекордный урожай зерна, впервые в истории молодой федерации превысивший 130 млн тонн. Однако этот показатель и близко даже не сопоставим с общемировым производством зерна, составляющем более 2,6 млрд тонн! То есть, вы понимаете, как обстоят дела с элементарной математикой у редакторов Russia Today, коль 130 млн тонн для них это 50% (половина) от 2,6 млрд, информирует svodka.net.

Но, если заострить внимание исключительно на этом нарративе – “Россия кормит весь мир”, то было бы полезным обратить внимание не только на то, сколько ежегодно производится зерна в мировом масштабе, но и кто его производит. И тут очень полезным оказалась статистика “Международного совета по зерну” (IGC).

Удивительно, но согласно данным IGC за период с 2016 по 2017, лидером по производству зерна был Китай (654 млн тонн). США (547 млн тонн), страны ЕС (357 млн тонн) и Индия (154 млн тонн) также производят куда больше зерновых, чем всемирная кормилица – Российская Федерация!

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Что тут еще можно сказать? Неуважаемые Russia Today, ваша реприза не прошла — старайтесь лучше!

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