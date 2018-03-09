Чиновник из Сум в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу
в поезде "Одесса – Киев". Сейчас правоохранители пытаются найти его
оружие, пишет издание Odessa.net.ua. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке случай произошел в поезде на вокзале Одессы
Фото: odessaguide.net Мужчина в вагоне якобы выяснял
отношения, после чего начал стрелять. Он был не в состоянии
покинуть вагон после прибытия поезда и вместе с поездом уехал на
"отстой".По данным издания, после того, как чиновник проспался в
вагоне, он обнаружил, что пистолет куда-то пропал."Пьяного
полицейского чина пытаются "отмазать" сотрудники Одесского
управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки
подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются
найти его оружие", – пишет Odessa.net.ua.
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