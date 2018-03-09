Колобов "злорадствует", что экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко "застряли" в Москве

"Он похудел. Говорит, это еще с тех пор, как восемь месяцев провел в испанской тюрьме. Там же выучил язык и познакомился с местными VIPами. Они и помогли ему потом, на свободе, получить вид на жительство. И помогают до сих пор в разных жизненных вопросах. Медицина, бизнес", - рассказала журналистка телеканала "1+1" Ольга Василевская, которая встретилась с экс-министром в Мадриде и написала об этом на своей странице в Facebook.

Политик опасается возвращения в Украину через Президента Петра Порошенко.

"Пока в стране Петя, я не рискну", - говорит. Да и баскетбольная команда расстроится, останется без финансирования. Он отрицает свою дружбу с Арбузовым и Клименко (экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. - Ред.) и очень злорадствует, что они застряли в Москве.

"А он уже может свободно кататься по всей Европе", - рассказала журналистка.

Она отмечает, что Колобов сейчас "совершенно другой и риторика у него другая".