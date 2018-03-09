|"Пока в стране Петя, я не рискну": Колобов говорит, что не собирается возвращаться в Украину, - ВИДЕО
|09.03.2018 22:58
|
Колобов "злорадствует", что экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко "застряли" в МосквеЭкс-министр финансов Украины Юрий Колобов живет в Испании и не спешит возвращаться в Украину, несмотря на прекращение Генпрокуратурой страны уголовного производства, в котором он фигурировал.
Юрий Колобов. Фото: capital.ua
"Он похудел. Говорит, это еще с тех пор, как восемь месяцев провел в испанской тюрьме. Там же выучил язык и познакомился с местными VIPами. Они и помогли ему потом, на свободе, получить вид на жительство. И помогают до сих пор в разных жизненных вопросах. Медицина, бизнес", - рассказала журналистка телеканала "1+1" Ольга Василевская, которая встретилась с экс-министром в Мадриде и написала об этом на своей странице в Facebook.
Политик опасается возвращения в Украину через Президента Петра Порошенко.
"Пока в стране Петя, я не рискну", - говорит. Да и баскетбольная команда расстроится, останется без финансирования. Он отрицает свою дружбу с Арбузовым и Клименко (экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов и экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. - Ред.) и очень злорадствует, что они застряли в Москве.
"А он уже может свободно кататься по всей Европе", - рассказала журналистка.
Она отмечает, что Колобов сейчас "совершенно другой и риторика у него другая".
Напомним, что 21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова за истечения сроков давности.
Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенными в больших размерах и в составе организованной группы. После Революции достоинства Колобов уехал в Испанию, где в сентябре 2014 года зарегистрировался на проживание в городе Аликанте.
12 января глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Интерпол объявил Юрия Колобова в международный розыск по подозрению в растрате 220 млн грн бюджетных средств. Однако затем информация о Колобова исчезла с сайта Интерпола.
Поскольку прежний чиновник находился под стражей в Испании, Генпрокуратурой Украины 23 марта 2015 года был направлен требование о выдаче (экстрадиции) Колобова в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
В марте 2017 года, ГПУ получила от Испании официальный ответ об отказе в экстрадиции в Украину Колобова.
Впоследствии Печерский районный суд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против бывшего министра финансов Юрия Колобова.
Поделитесь статьей с друзьями