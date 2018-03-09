Израильский офтальмолог Давид Смаджа из больницы «Шаарей Цедек» и университета Бар-Илан оформил патент на новое средство лечения дефектов зрения, которое он назвал «нанокаплями».

«Нанокапли» восстанавливают повреждённую роговицу, а также излечивают близорукость и дальнозоркость. Пока новый препарат опробован только на свиньях, и, по словам Смаджи, избавил их и от дальнозоркости, и от близорукости. Испытания на людях предполагается начать до конца 2018 года, информирует svodka.net.

О своём изобретении исследователь рассказал в докладе в медицинском центре Иерусалима, где его слушателями стали около 350 врачей и медсестер. Смаджа заявил, что планирует использовать в качестве замены для мультифокальных линз, позволяя пациентам отчётливо видеть на различных расстояниях. Он не уточнил, насколько часто нужно будет закапывать эти капли.

Высказывается предположение, что израильский врач обнародовал своё изобретение, чтобы привлечь инвесторов для дальнейших исследований.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира