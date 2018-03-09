Некоторые мои друзья, меня спрашивают, когда же я напишу про хорошие экономические новости. Ну могу порадовать, вот вам немного позитива. За прошедший год наш бюджет стал меньше зависеть от нефти! Хоть и доходы от нефти и газа составляют еще почти 39.58%, но не сырьевые доходы бюджета ежегодно увеличиваются в среднем на 500 млрд руб.

Но скоро эта тенденция может ускорится. Уже через три года, в России может замедлиться добыча нефти …

То ли от зависти, то ли чтобы внести смуту, но именно такой прогноз дает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Из доклада этого агентства следует, что российские нефтяник еще смогут наращивать объемы добычи нефти в течении 2 лет. А потом этот показатель начнет падать.

Причин для этого несколько. Первая причина, это все эти клятые западные санкции. Именно благодаря им, теперь нашим нефтяникам недоступно зарубежное оборудование и современные технологии по добыче нефти. А своих, аналогичных, у нас нет…

Вторая причина, у нас открывается слишком мало новых месторождений нефти. За последние два года было открыто только лишь 1,7 млн. новой нефти. Для сравнения поставки в Китай составляют ежемесячно в 3,5 раза больше нефти.

И третья причина, это отсутствие инвестиций в достаточном объеме в нефтяную отрасль. Нефтяники могли бы и сами за счет собственных средств проводить инвестиции, но только при условии, если им в разы снизят налоги. Но в таком случае наш бюджет просто рухнет …

И вот если эту тенденция не изменить, то уже после 2020 года объемы добычи нефти у нас будут падать ежегодно по 10%! Логично, что и нефтегазовые доходы бюджета тоже будут снижаться.

Получается, что мы будем медленно и верно слазить с нефтяной иглы!))) Так что верной дорогой идем товарищи! В принципе многие наши политики обещали нам, что скоро все так и будет! Так что обещание будет сдержано!

Только возникает интересный вопрос, будут ли эти же самые политики, и приближенные к ним олигархи, у нас у власти после 2020 года? Если нефти не будет, то богачества свои пополнять уже будет нечем … Вот тогда и новые выборы будут куда более интересными… Хотя это другая тема!))))

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