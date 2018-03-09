Дональдушка наш Трамп продолжает меня радовать. Он последовательно демонтирует всю мировую систему англосаксонского доминирования.

На чём базируется современная капиталистическая/империалистическая система? На так называемых «четырёх свободах» (Four freedoms) — перемещения людей, товаров, услуг и капиталов. Трамп старательно уничтожает их все.

Эти свободы крайне важны для поддержания капиталистического/империалистического неравенства между странами/классами etc.

Свобода перемещения товаров (свобода торговли) нужна для вывоза из стран периферии в метрополию дешёвого сырья и для продажи на рынки периферии своих товаров высокого передела.

Свобода перемещения услуг нужна для беспрепятственной деятельности крупного транснационального капитала.

Свобода перемещения капиталов нужна для вывода капиталов из ограбляемых колониальных стран.

Свобода перемещения людей нужна для оттока мозгов из колоний в метрополию и для демпинга рынка труда в развитых странах за счёт мигрантов (я тут вообще никаких Америк не открыл, это всё азы).

И что делает Трамп?

Он старается закрыть доступ мигрантам в США (прежде только из Мексики и стран Латинской Америки, потому что их сейчас оттуда больше всего).

Он разорвал и закрыл все попытки создать и подписать договор о трансатлантической торговле (TTIP), продвигаемые глобалистами.

Он (а вернее ещё его предшественник Обама, а Трамп только усилил) ввёл, с помощью тех самых пресловутых санкций, ограничения на перемещение капитала. В результате чего отток капиталов из России сначала ослабел, а с недавних пор и вовсе начался в обратную сторону.

И, наконец, он объявил торговую войну Китаю, введя заградительные пошлины против ряда китайских товаров (там ещё Илонка Маск на днях подгавкивал, что неплохо бы ещё и против китайских электрокаров ввести пошлины, потому что его «Теслу» никто покупать не хочет и она убыточна, несмотря на всяческие дотации). Он собирается сделать то же самое и против ряда европейских товаров, то есть будет вести ещё и торговую войну против ЕС.

Когда гегемон, контролирующий морские пути и финансовые потоки, своими собственными руками разваливает самые основы своего (пусть и уходящего) могущества — это просто праздник какой-то!

Больше торговых войн! Больше ограничений движения капитала! Больше изоляционизма!

«Дони-дони, наш человек! Если он не сможет — никто не сможет!» ©

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