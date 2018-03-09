Под письмом-обращением к властям Украины и Польши о прекращении противостояния подписались около 60 деятелей культуры, науки и религии двух стран. Подписанты обратились к гражданам Польши и Украины и политикам Фото: Святослав Цеголко / Facebook "Мы, представители многих гражданских сред в Польше и Украине, хотим выразить свой протест против продолжения конфронтационной политики и ее эскалации в отношениях между Польшей и Украиной", – говорится в заявлении. По мнению общественных деятелей, такая политика уничтожает усилия нескольких поколений поляков и украинцев, которые привели к диалогу, сотрудничеству и дружбе между странами."Мы имеем за собой тяжелую историю, но несмотря на это, удалось нам утвердить новое партнерство, новое качество нашей близости! Удалось прежде только потому, что оба общества при поддержке Костела и Церкви, а также политиков, начали разговор, который строится на основе стандартов, принятых в Западной Европе после 1945 года. То есть мы искали то, что сближает и объединяет народы, а не то, что делит их; искали выход из исторической ловушки путем далекой от политизации работы историков и образования", – говорится в тексте документа.Подписанты обратились к гражданам Польши и Украины и политикам, которые "несут окончательную ответственность за отношения между странами"."В отношениях между Польшей и Украиной мы хотим возвращения политики, опирающейся на настоящий разговор, а не на диктат одной из сторон. Хотим политики, которая обращена к настоящему и к будущему... Нынешней Европе грозит столкновение национальных эгоизмов, но прежде только – российский империализм. В этих условиях нам, полякам и украинцам, легче будет противиться этой угрозе вместе", – говорится в обращении.От украинской стороны письмо подписали писатель и переводчик Юрий Андрухович, профессор Национальной академии наук Украины Евгений Быстрицкий, диссидент Николай Горбаль, знаток стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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