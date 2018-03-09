В английском городе Солсбери развернули подразделения военных специалистов, чтобы вывезти потенциально загрязненные объекты после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля, передает со ссылкой на .

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд посетила Солсбери в пятницу и заявила, что Скрипаль и его дочь находятся в очень серьезном состоянии.

До города было направлено около 180 военнослужащих, в том числе специалистов по химической защите, для вывоза машин скорой помощи и других транспортных средств, участвовавших в инциденте, и других объектов.

"Общественность не должна беспокоиться. Военная помощь будет продолжаться при необходимости во время этого расследования", - говорится в заявлении полицейского управления по противодействию терроризму, которое ведет расследование.

СМИ сообщали, что сына Скрыпаля убили в России во время экскурсии.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания в воскресенье на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих отравили неизвестным нервно-паралитическим веществом. Они остаются в больнице в критическом состоянии. Британские СМИ сообщили, что разведка МИ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.

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