"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 9 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Главные события 9 марта Фото: EPA; radiosvoboda.org Шевченковский райсуд Киева 9 марта арестовал главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на 60 дней без права залога. Его подозревают в планировании обстрелов из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженных нападений на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Рубан в ноябре 2017 года наладил перевозку оружия с временно оккупированного Донбасса на подконтрольные правительству территории Украины. По данным СБУ, руководитель "Офицерского корпуса" координировал свои действия с главарями террористов "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Грицак подчеркивал, что задержание Рубана помогло предотвратить крупные теракты в центре Киева, в результате которых могли пострадать и погибнуть тысячи человек.Европейская комиссия 9 марта поддержала предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение – важный элемент пакета его последних договоренностей с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС.9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали зимние Паралимпийские игры, они продлятся до 18 марта. Украину на соревнованиях представит 31 спортсмен.Президент США Дональд Трамп 9 марта сообщил о подготовке встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын якобы пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом.В Германии завершился процесс формирования Кабинета Министров коалиции трех партий: "Христианско-демократического союза", "Христианско-социального союза" и Социал-демократической партии Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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