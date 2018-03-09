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Рубана подозревают в подготовке терактов в Киеве, Еврокомиссия согласовала €1 млрд для Украины, стартовала Паралимпиада. Главное за день
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09.03.2018 23:18
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"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 9 марта. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Главные события 9
марта Фото: EPA; radiosvoboda.org Шевченковский райсуд Киева 9
марта арестовал главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана
на 60 дней без права залога. Его подозревают в планировании
обстрелов из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и
Администрации Президента, а также вооруженных нападений на жилье
президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Рубан в ноябре
2017 года наладил перевозку оружия с временно оккупированного
Донбасса на подконтрольные правительству территории Украины. По
данным СБУ, руководитель "Офицерского корпуса" координировал
свои действия с главарями террористов "ДНР" Александром
Захарченко и Александром Тимофеевым. Грицак подчеркивал, что
задержание Рубана помогло предотвратить крупные теракты в
центре Киева, в результате которых могли пострадать и погибнуть
тысячи человек.Европейская комиссия 9 марта поддержала
предоставление Украине транша макрофинансовой помощи в размере €1
млрд. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это
решение – важный элемент пакета его последних договоренностей
с лидерами Евросоюза по углублению отношений между Украиной и ЕС.9
марта в южнокорейском Пхенчхане стартовали зимние Паралимпийские
игры, они продлятся до 18 марта. Украину на
соревнованиях представит 31 спортсмен.Президент США Дональд
Трамп 9 марта сообщил о подготовке встречи с лидером
Северной Кореи Ким Чен Ыном. Ким Чен Ын якобы пообещал не
проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом.В Германии
завершился процесс формирования Кабинета Министров коалиции
трех партий: "Христианско-демократического союза",
"Христианско-социального союза" и Социал-демократической
партии Германии.
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