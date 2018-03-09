Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал созвать саммит для обсуждения гонки ядерных вооружений, передает со ссылкой на .

"Предлагаю немедленно созвать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи или на заседание Совета Безопасности на уровне глав государств для обсуждения ситуации с гонкой ядерных вооружений и опасности глобальной катастрофы. Думаю, не следует возлагать все надежды только на президентов. Два человека не смогут разгрести все завалы, которые возникли не вчера, а хранились много лет. Нужен разговор на всех уровнях и мобилизация усилий. Это громадный интеллектуальный потенциал, его надо использовать в интересах мира", - считает Михаил Горбачев, экс-лидер СССР.

По мнению Горбачева, глобальная катастрофа грозит человечеству, ведь подобная ситуация была в 1953 году.

"Прежде только - не опускать руки! Требовать от мировых лидеров возвращения на путь диалога, переговоров. Главная ответственность за выход из нынешней опасной ситуации ложится на лидеров и Россия. Арсеналы двух государств по-прежнему несоизмеримо большие в сравнении с другими странами. От этой ответственности они не имеют права уклоняться. Подавляющее большинство людей и в России, и в Америке согласится: война не может и не должна быть способом решения проблем ", - сообщил экс-президент.

1 марта в послании Федеральному собранию президент заявил о создании новейшего оружия, в том числе крылатой ракеты с сверхмощной ядерной установкой, подводного беспилотника и новейшей лазерной оружия.

Путин заявил, что не блефует, следовательно не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против санкции и другие ограничения. отреагировало на угрозу масштабными учения у границ России.

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