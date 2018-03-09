Внефракционный нардеп Александр Онищенко собирается обнародовать одну запись президента Украины Петра Порошенко на презентации своей книги о нем, а вторую запись – ближе к президентским выборам. Об этом рассказала сотрудница телеканала "1+1" Ольга Василевская. Онищенко находится в Испании Фото: Михаил Подоляк / Facebook "Голос гаранта Онищенко носит в двух iPhone. По его словам, у него есть только две записи с президентом. Одну он обнародует вместе с презентацией своей книги, а вторую – ближе к президентским выборам. На одной Порошенко торгуется за долю в бизнесе Злочевского (экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. – ) в обмен на закрытие уголовных дел, на второй Петр угрожает Онищенко уголовными делами, если тот не перестанет заигрывать с Тимошенко (лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. – )", – написала журналистка.По ее словам, нардеп утверждает, что записи будут опубликованы, даже если с ним что-то произойдет.Василевской Онищенко заявил: "Порошенко за мной охотится". https://www.facebook.com/ukrjournalist/videos/10156343630564078/ Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен убыток на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.По информации Генеральной прокуратуры, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года.5 июля того же года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора о привлечении к ответственности, задержании и аресте Онищенко. Сам он отказался присутствовать на заседании парламента, заявив, что его "подставили и кинули".29 июля политик сообщил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.В декабре Онищенко рассказал в интервью изданию "Страна", что по поручению Администрации Президента скупал голоса в Верховной Раде, "торговался и организовывал коммерческие голосования" в пользу Порошенко. Онищенко также отметил, что на протяжении года записывал свои разговоры с Порошенко и его окружением на диктофон в наручных часах, а в конце ноября передал аудиозаписи спецслужбам США.Президент Украины утверждал, что ничего не слышал о пленках Онищенко.18 декабря 2017 года Соломенский районный суд Киева разрешил проводить заочное расследование в деле Онищенко.В январе 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины обратились к властям Испании и Германии с просьбой об экстрадиции политика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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