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То, что Украина разваливается, а украинцы разбегаются в разные стороны, этот «секрет Полишинеля» «революционеры» уже не могут скрыть даже от самих себя. Их обычные мантры о «реформах» и «достижениях», которые они твердят по заграницам и у себя дома, перестают работать.

А тут еще и ученые! Те, которые еще остались, конечно же. Те, которые раньше не смели говорить в голос, но сегодня серьезно заговорили о катастрофе. Не выдержали.

Национальный Институт Стратегических Исследований Украины подготовил аналитическую записку на имя вице-премьер-министра Украины, отвечающего за уничтожение нашей страны по европейским стандартам. На имя Климпуш-Цинцадзе.

Называется этот документ «Современная миграция Украинцев в Польшу и связанные с ней вызовы».

Наиболее ярко отношение украинцев к современной Украине можно увидеть из исследований, проведенных Институтом в отношении студентов, выехавших из Украины на учебу в Польшу. Таких сегодня в семь раз больше, чем это было в «дореволюционный» год, и в восемнадцать раз больше, чем в 2006 году. При этом о желании вернуться на Украину заявляют только 2,4%!!

Молодёжь не верит в бандеровскую Украину. Молодёжь и в самом деле благодарна «новой» власти за «безвиз». Благодаря ему они могут сбежать и никогда уже больше не возвращаться в этот, с каждым годом все более разрушающийся, «революционный» колхоз.

Только по официальным данным в 2016 году 1 262 845 украинцев попросили у Правительства Польши разрешения на работу. Количество работающих нелегально никем, конечно же, учтено быть не может, но по некоторым данным в том же 2016 году их было полмиллиона человек. За первое полугодие 2017 года (данные второго полугодия еще не обработаны) количество украинцев, обратившихся за разрешением на работу, составило 904 485 человек. Т.е., учитывая тенденции, можно предположить, что в прошлом году уже два миллиона украинцев работали в Польше. Это без учета нелегалов.

При этом Правительство Польши заявило, что имеет нужду в гораздо большем количестве «батраков» из Украины. Им нужно уже пять миллионов человек! У них ведь и у самих разразился миграционный кризис, связанный с тем, что поляки, подобно украинцам, так же разбегаются по более богатым странам Европейской Ойкумены. Так что Правительство Польши в срочном порядке упрощает трудовое и миграционное законодательство для того, чтобы украинцы могли беспрепятственно убегать из Украины. В Польше у них будет все необходимое: и барак, и питание, и зарплата, которая, даже в самом худшем случае, будет в четыре раза больше, чем украинец сможет заработать на Украине, если, конечно же, сможет найти работу.

Одним словом, Национальный Институт Стратегических Исследований Украины сим документом, за номером 293/85 от 13.02.2018, предупредил Правительство Украины о том, что если «победное» шествие «революции» не завершится в самое ближайшее время, если «реформы» не будут прекращены немедленно, то уже к концу следующего года не то, что снег некому будет убирать на улицах наших городов, канализацией заниматься будет некому. И у тех, кто останется на Украине под руководством «революционного» украинского Правительства есть все шансы не в переносном, а в самом, что ни на есть, прямом смысле слова, утонуть в …

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