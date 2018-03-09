Среди наиболее профессиональных агентов КГБ, работавших за рубежом, было очень много этнических украинцев, пишет в Фейсбуке украинский ученый, публицист и писатель Петр Масляк.

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Национальный ликбез. Об украинских шпионах. Вы уже знаете, что вкладом украинской нации в мировую цивилизацию является Песня, Хлеб и Крылья, информирует svodka.net.

Фактом мировой истории является то, что украинская нация создала крупнейшее в мире количество мелодичных народных песен, основу европейской музыки, освоила черноземы по всей планете и этим накормила мир, вывела человечество в космос и отправила его на Луну (Засядько, Кибальчич, Циолковский-Наливайко, Кондратюк, Королев, Глушко, Яримович, Янгель, Челомей, Лозино-Лозинский и т.д.).

Однако почему-то никто не обращает внимание на неправдоподобно большой удельный вес этнических украинцев между известных нам профессиональных шпионов КГБ.

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Гордиевский, Левченко, Носенко, Литвиненко, Скрипаль, Резун (Суворов). Даже между вероятных убийц Литвиненко в Лондоне были посланные из Москвы агенты Ковтун и Луговой.

Как говорила одна дама: «Какие-то такие нерусские фамилии».

Почему между наиболее профессиональных агентов КГБ, работавших за рубежом, было так много этнических украинцев?

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Причин несколько.

Первая. Украинцы склонны как нация к интеллектуальной работе. Вспомним самое большое в Европе количество айтишников-украинцев.

Вторая. Для украинцев характерны служебные способности.

Третья. Украинцы внешне выглядят как европейцы. У них отсутствуют знаменитый на Западе «русский нос» и широкие скулы.

Четвертая. Украинцы с детства знают два языка и следовательно они гораздо легче россиян усваивают третий и четвертый. Это мы этого не знаем, а методички КГБ НЕ лукавят и прямо об этом пишут. И портреты разных народов мира там есть …

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