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Во Львове "минировали" железнодорожный вокзал, эвакуировали 360 человек
09.03.2018 23:41
Взрывчатку на главном железнодорожном вокзале Львова не нашли, полиция устанавливает личность анонима, сообщившего о "минировании". Во Львове "минировали" вокзал Фото: uk.wikipedia.org Из помещения вокзала и территории вокруг него эвакуировали 360 человек."Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили", – говорится в сообщении.Полиция устанавливает личность анонима, сообщившего о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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