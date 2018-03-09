Взрывчатку на главном железнодорожном вокзале Львова не нашли,
полиция устанавливает личность анонима, сообщившего о
"минировании". Во Львове "минировали" вокзал Фото: uk.wikipedia.org
Из помещения вокзала и территории вокруг него эвакуировали 360
человек."Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую к
нему территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили", –
говорится в сообщении.Полиция устанавливает личность анонима,
сообщившего о заминировании, решается вопрос об открытии уголовного
производства.
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