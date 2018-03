Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном для проведения переговоров по северокорейской ядерной программе, сообщает The New York Times. По мнению издания, для президента США встреча с лидером КНДР, которая должна состояться в ближайшие два месяца, — это «захватывающая азартная игра». Северокорейский руководитель Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу встретиться для проведения переговоров по ядерной программе КНДР, сообщает The New York Times. И президент США, как заявили в Белом доме, принял это предложение. Эта «смелая дипломатическая инициатива» сведёт вместе двух «волевых, неординарных» лидеров, которые ранее угрожали друг другу войной, говорится в статье. Представитель Южной Кореи Чон Ый Ён заявил журналистам, что главы двух государств встретятся в ближайшие два месяца. «Он (Ким Чен Ын. — ИноТВ) выразил желание как можно скорее встретиться с президентом Трампом», — заявил Чон Ый Ён после беседы с американским лидером. По словам представителя Южной Кореи, президент США согласился на встречу с Ким Чен Ыном ради достижения «бессрочной денуклеаризации» полуострова. Дональд Трамп в твите выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи, подчеркнув, что Ким Чен Ын говорил с южнокорейскими представителями о «денуклеаризации, а не о заморозке» программы. «Также в этот период времени не будет никаких ракетных испытаний со стороны Северной Кореи, — добавил президент США. — Наметился серьёзный прогресс, однако санкции останутся до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. В настоящий момент идёт планирование встречи». Для Трампа, как пишет The New York Times, встреча с Ким Чен Ыном, которому он угрожал «огнём и яростью» и которого называл в насмешку «маленьким человеком-ракетой», — это «захватывающая азартная игра». Ещё ни один действующий президент США не встречался с северокорейскими лидерами. Кроме того, Трамп сам часто обещал, что не повторит ошибку своих предшественников и не даст вовлечь себя в переговоры, в рамках которых КНДР получает уступки со стороны Америки, но при этом продолжает сохранять ключевые элементы своей ядерной программы. Встреча с лидером КНДР — это грандиозный жест со стороны Трампа. Однако оба лидера имеют любовь к «смелым, драматическим шагам», следовательно их личное участие может увести переговоры в неожиданном направлении, подчёркивает издание. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



