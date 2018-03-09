Несколько чешских политиков демонстративно ушли с инаугурации переизбранного президента Чешской Республики Милоша Земана 8 марта 2018, передает со ссылкой на .

С инаугурации пошли экс-спикер Палаты депутатов Мирослава Немцова, председатель политической партии TOP-09 Иржи Поспишил и экс-главы этой партии Мирослав Калоусек и Карел Шварценберг. Позже пошли заместитель председателя ХДС-ЧНП Мариан Юречко и сенатор Вацлав Халоупек из партии "Старосты и независимые", сообщает Radio Praga.

Все они являются оппонентами Земана.

В инаугурационной речи Земан критиковал эти политические силы и связанные с ними СМИ. По его мнению за ними стоит предприниматель Зденек Бакала. Его деятельность президент назвал "пятном на теле Чехии".

Земан подписал президентскую присягу в Владиславском зале Пражского града за столом Томаша Масарика.

Новоизбранный президент Чехии Милош Земан стал объектом критики от чешских политиков. Он давит на министра юстиции, чтобы тот передал задержанного российского хакера Евгения Никулина в Россию, а не в . Кибер-преступника задержали в октябре 2016-го. Мужчину подозревают в сотрудничестве с ФБР.

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