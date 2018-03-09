

Будь готов!

Сущность марксистской теории составляет диалектический материализм. Он же является как инструментом познания окружающей реальности, так и способом формирования социалистической стратегии и тактики (что всем своим творчеством и деятельностью наглядно демонстрировал нам товарищ Ленин).

Товарищ Хазин в последнее время пишет не только о кризисе правого либерализма, но и о сильнейшем спросе на левый консерватизм (выраженный в истории человечества единственным государством — СССР), который формируется в мире в целом, и в России в частности.

Это не совсем верное онтологически, но совершенно справедливое по сути утверждение.

Различные социологические опросы и другие срезы общественного мнения показывают, что в России примерно 80-85% населения придерживается условно левых идеологий или, как это иногда говорят, является «стихийными социалистами».

Почему при этом КПРФ и прочие «Левые фронты» пользуются такой низкой поддержкой у населения? Да потому что разумный русский народ прекрасно понимает, что никакими коммунистами, социалистами и даже социал-демократами они на самом деле не являются, представляя интересы исключительно крупного (причём компрадорского) капитала.

Дополнительными особенностями русского типа социализма являются

— имперскость (в том числе как способность интегрировать в себя «иных»/»чужаков»);

— этатизм (сильное государство на Руси издревле было синонимом успешного выживания и развития).

Есть и другой аспект происходящего, который частично затрагивает товарищ Хазин: Путин уже много лет ведёт борьбу с олигархической системой, и сейчас она вышла на новый виток.

На первом этапе логика борьбы с олигархами диктовалась, прежде только, необходимостью сосредоточить в своих руках рычаги власти (и, соответственно, отстранить от власти олигархов). Началось это с ликвидации «семибанкирщины».

На сегодняшний день из девяти олигархов, входивших в «семибанкирщину»:

— Березовский вытеснён из России, лишён активов и умер в эмиграции.

— Гусинский вытеснён из России и лишён активов.

— Ходорковский отсидел десять лет, вытеснен из России и лишён большинства активов.

— Потанин отстранён от участия в государственной власти, занимается бизнесом.

— Виноградов умер.

— Смоленский в 2003 удалился от дел.

— Малкин отстранён от политики и вытеснен из России.

— Фридман и Авен отстранены от власти, продолжают управлять «Альфа-групп», но таки имеют много проблем (и скоро будут иметь ещё больше).

Ещё раз подчеркну — это был не волюнтаризм Путина, а подобная логика действий диктовалась самой ситуацией: или Путин устранял их от власти, или они окончательно разваливали Россию и распродавали её остатки (нечто подобное сегодня происходит на Украине).

Политическая борьба, в строгом соответствии с диалектикой материализма, вообще чаще только ведётся за ресурсы (властно-управленческие, материальные, человеческие или финансовые), а не на основе «чистых» идеологий. И любые политические партии и движения — это не «сферические кони в вакууме», а вполне себе реальные воплощения тех или иных групповых интересов.

Например, на Украине длительное время борьба шла между условными экспортёрами (Ахметовым-Януковичем), заинтересованными в производстве собственной продукции и условными импортёрами (Ющенко-Тимошенко-Коломойский), заинтересованными в продаже иностранных товаров на украинский рынок. В результате при внешней поддержке «импортёры» победили, и мы видим уничтожение национальной промышленности, как конкурента иностранным компаниям, интересы которых представляют Порошенко-Тимошенко-Яценюк.

Но Украина не интересна, следовательно вернёмся к России.

Всё та же логика естественных производственно-экономических процессов диктовала следующие этапы трансформации постперестроечной Российской Федерации:

а) Консолидацию управления основными производственными цепочками в одном месте — в руках государства (даже при сохранении формально частной или смешанной формы собственности на них). Поскольку вся экономика СССР/РФ строилась на комбинатном принципе, заложенном наработками академика Вернадского, и иначе просто не может работать (я уже часто объяснял, почему). И всегда будет стремиться вернуться к подобной архитектуре экономики, потому что она естественна и оптимальна для России (в других местах планеты может быть иначе, но это не предмет нашего рассмотрения).

б) Нарастание конфронтации между Россией и Западом — это также естественный и предсказуемый процесс, вызванный как мировым кризисом неолиберально-монетаристской системы, так и ростом противоречий между интересами Запада и сформировавшейся российской национальной буржуазии.

в) Нарастание конфронтации внутри российских элит, вызванное противоречиями между «патриотической» частью элит, ориентированной на рост внутреннего рынка и перерабатывающие отрасли экономики, и компрадорской (можно без кавычек), ориентированной на вывоз из России «сырых» природных ресурсов и капиталов. Джордж Фридман из «StratFor» называет эти группировки соответственно «Siloviki» и «Civiki», что онтологически неверно.

Опять же, строго по товарищу Энгельсу, описавшему эти закономерности в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», государство начинается с прихода «оседлых бандитов», которые заявляют всем окружающим «Это наша корова, и мы её доим». Что, естественно, не может нравиться всем окружающим бандитам.

Надеюсь, я понятно объясняю, почему Россию активно «не любят» и всё больше объявляют «недемократичной»? Потому что она больше не позволяет себя грабить, а утекшие ранее на запад капиталы в последнее время всё активнее возвращаются назад (что никак не способствует сохранению гегемонии США и доллара, а также мешает благополучному росту внешнего долга Соединённых Штатов).

Итак, Запад очень сильно расчитывал на эту самую конфронтацию условных «силовиков» и «либералов», но после фальстарта Болотной в 2012 году российское государство всё проанализировало и приняло меры. Начав вторую волну очистки экономики РФ от олигархов, на этот раз последовательно, одного за другим «раздевая» представителей компрадорской части элит.

Вполне логично и естественно, что самой компрадорской частью российских элит являются те, кто сколотил свои состояния во времена Бориса Николаевича. Так называемая «ельцинская Семья» (это вовсе не родственники имеются в виду). На данных выборах их интересы представляют Собчак и Грудинин.

И как я тоже уже писал, делается это с помощью триумвирата Сечин/Набиуллина/следственные органы (ФСБ, СК, прокуратура). Сечин отнимает физические активы, Набиуллина закрывает «карманные» банки олигархов («прачечные» и конвертационные центры), а следственные органы сопровождают эти процессы и доводят до логического окончания — штрафов, конфискаций и посадок.

Именно следовательно в подконтрольным «раздеваемым» олигархам СМИ идёт такой отчаянный вой в сторону Сечина и Набиуллиной.

За последние месяцы я очень много копал в этом направлении, следовательно могу чётко сказать, за что именно (и причину, и повод — вы же помните разницу между этими понятиями из школьного учебника истории?) «раздевают» каждого конкретного представителя старых ельцинских элит. Пофамильно (и кто из них спонсирует Собчак, а кто Грудинина).

Причём каким бы миролюбивым ни был Путин, но логика конфронтации с Западом (а точнее, конфронтации Запада против России) непременно толкает его на жёсткую зачистку всех представителей компрадорской части элиты. И Путин ощутимо левеет — это бесспорно любому внимательному и непредвзятому наблюдателю.

Так что Путина (никакой он не либерал, перестаньте морочить людям головы — он природный консерватор, как и ЛЮБОЙ офицер вообще, и разведки тем более) толкают влево сразу три фактора:

1. Общемировой трэнд отхода от дискредитировавшего себя неолиберализма.

2. Природные идеологические предпочтения большинства россиян (настоящий руководитель не может выступать резко против чаяний народа).

3. Необходимость поддержки со стороны народа в борьбе с компрадорской элитой.

Путин последовательно готовился к борьбе с внутриэлитной фрондой. Была создана Росгвардия, чтобы обеспечить безопасность по силовому направлению. Был создан ОНФ, как инструмент контроля за исполнительной властью на местах и одновременно как кузница кадров.

Но этого не довольно. Нужна ещё партия левого толка, которая бы одновременно

а) была связующим мостом между лидером и народом;

б) была опорой Путина и источником управленческих кадров (как когда-то марксистские кружки большевиков послужили кадровым резервом государственного строительства СССР).

И тут Запад и олигархат выдвигают клубничного плантатора Грудинина, чтобы

а) в хлам дискредитировать левое движение (КПРФ, объединяющаяся с нацистами и скачущая на майдане — это днище и смерть партии);

б) помешать Путину опираться на левые силы и не дать ему опоры в борьбе против олигархов;

в) максимально ослабить, а в идеале и вовсе сместить Путина, вместо него поставив какого-нибудь марионеточного полупокера со счетами в офшорах, полностью подконтрольного Западу.

Неа, номер не пройдёт. Мы, как говорит товарищ Шахов «свидетели перестройки», на такие примитивные разводки не ведёмся. И за Грудинина голосовать не пойдём, и на их прозападных майданах скакать не станем, и если надо новое левое движение на могилке сдохшей КПРФ построим.

Потому что настоящие левые — это естественные союзники Путина в борьбе против компрадорского олигархата. Товарищ Кургинян подтвердит (думаю, что и товарищ Тарасов тоже).

1 марта товарищ Путин действительно прямо заявил «Хорошо, раз вы так настаиваете, то я буду для вас новым Сталиным». Не нам заявил, а «либеральной оппозиции» и Западу.

Очищение России от американской оккупационной администрации идёт последовательно (только тупые гопники хотят всё и сразу, «шоколад к успеху шёл»). Сначала от семибанкирщины, потом от НКО, теперь от компрадорских элит, а там и до «творческой интеллигенции» доберёмся. Шаг за шагом, не разрубая матрёшку топором, а последовательно раскручивая слой за слоем.

Кстати, нам в последние дни усиленно пытаются втюхать ещё одну линию раскола — по возрасту, стараясь продать «конфликт поколений». Мол «старшее (читай «путинское») поколение не даёт тем, кому сейчас по 35-45 лет, развиваться».

На этой теме уже успели отметиться по западным методичкам продажный чмошник Доренко, нафталиновый эмигрант Парфёнов и ещё несколько «оппозиционеров», которые уже успели получить новые методички.

Но и на этот вброс мы тоже не будем вестись. Когда бывшая шестёрка Березовского Доренко заявляет «Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям» — он это на самом деле не про Путина говорит, а про себя. Это он сам отчаянно боится, что молодые задвинут его на пенсию, как уже задвинули старпёра Невзорова, и останется ему только генеририровать жёлчь в промышленных объёмах в перерывах между капельницей и клизмой.

Всё будет ровно наоборот — сейчас Путин активно выбивает престарелые остатки ельцинских динозавров из системы госуправления (а после новой «Болотной-2», которую уже планируют Удальцов и Болдырев, вылетит нафиг очень много причастных), и ему понадобятся для кооптации в управленческие элиты кадры, чтобы их заменить. Проектные и антикризисные менеджеры, специалисты в целом спектре различных профессий и направлений. Достаточно опытные, чтобы работать управленцами на ответственных должностях, и при этом довольно молодые, чтобы из них не сыпался песок — обладающие современными знаниями, умениями и навыками. А это как раз мы — поколение «свидетелей перестройки», в возрасте 35-45 лет.

Так что учите теорию, подтягивайте профессиональные навыки, готовьтесь.

Путин создаёт нам окно возможностей, и мы будем с ним работать на благо нашей общей Родины. Очищать её, защищать её, и строить сильное социальное государство.

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