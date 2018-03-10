|Россия может потребовать Рубана на обмен - Тука
|10.03.2018 00:02
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После задержания руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана процесс обмена пленных может притормозиться. Более того, Россия может требовать Рубана на обмен, передает со ссылкой на .
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112.Україна"
"Зная определенную близость Рубана к Медведчуку и его окружению, этой паутины по всей Украине, процесс освобождения наших пленных может приостановиться", - сказал он.
"Россия потребует освобождения или обмена Рубана", - спрогнозировал Тука.
Он назвал Рубана "если не полностью сепаратистских настроений, то хотя бы полусепаром". "Никакой симпатии этот человек у меня никогда не вызывал", - отметил чиновник.
"Все он знал прекрасно (о перевозке оружия. - Gazeta.ua). Это никакая не случайность. Все задокументировано - действия этого человека и организации в целом. Украинцы могут сказать, что кедры (СБУ. - Gazeta.ua) стоят на защите" , - рассказал Тука.
Руководителя центра освобождение пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря Александра Турчинова.