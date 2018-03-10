|Жена осужденного в Крыму евромайдановца Коломийца сообщила, что его во второй раз посадили в штрафной изолятор
|10.03.2018 00:05
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https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2030030247282606
Жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под сомнение.После задержания подозреваемого перевезли в Крым, где обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.В ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано, что Коломиец не является фигурантом уголовного дела по нападению на сотрудников "Беркута", которое расследуется в Украине.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Коломиец – очередная жертва "росправосудия" в оккупированном Крыму.10 июня 2016 года крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Михаила Кушпеля сообщила, что Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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