В первый раз украинца Андрея Коломийца, осужденного в оккупированном Крыму, посадили в штрафной изолятор 26 февраля, а во второй раз – 9 марта, рассказала его жена Галина Коломиец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: Коломийца посадили в штрафной изолятор Фото: Галина Коломієць / Facebook По словам Галины Коломиец, 26 февраля ее мужа посадили в ШИЗО на 10 суток за несоблюдение формы одежды. "За сутки до выхода из изолятора сотрудники колонии сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу). Из-за этого 9 марта его во второй раз отправили в ШИЗО еще на 10 суток. Пока Андрей находился в изоляторе, оперативники допрашивали заключенных, работающих вместе с ним в одном цеху. У них спрашивали, знают ли они, что Андрей – политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2030030247282606 Жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защита украинца выявила ряд процессуальных нарушений, которые ставят это под сомнение.После задержания подозреваемого перевезли в Крым, где обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. В качестве доказательства его вины, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы беркутовцев.В ходе судебного заседания адвокат Коломийца предоставил документы из Генеральной прокуратуры Украины, в которых сказано, что Коломиец не является фигурантом уголовного дела по нападению на сотрудников "Беркута", которое расследуется в Украине.Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Коломиец – очередная жертва "росправосудия" в оккупированном Крыму.10 июня 2016 года крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Михаила Кушпеля сообщила, что Коломийца приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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