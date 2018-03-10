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Миллионера Шкрели приговорили к семи годам тюрьмы за мошенничество
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10.03.2018 00:13
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Прославившийся в США после того, как принадлежавшая ему
фармацевтическая компания подняла цены на лекарство для
ВИЧ-инфицированных более чем на 5000%, миллионер Мартин Шкрели
осужден на семь лет тюрьмы за обман. Вчера 23.53 | комментариев:
Обвинение просило для Шкрели 15 лет лишения свободы Фото: ЕРА
Мартин Шкрели стал широко известным после того, как его
фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals выкупила права на
производство лекарства Daraprim для ВИЧ-инфицированных людей и
подняла цену на препарат с $13,50 до $750.В августе 2017 года
коллегия присяжных признала Шкрели виновным в том, что он вводил в
заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей
компании Retrophin для выплаты долгов. Обвинение просило
приговорить его к 15 годам лишения свободы, защита, в свою очередь,
настаивала на сроке от года до полутора лет. Сам Шкрели
заявил, что деньги не были для него мотивацией. По его словам, он
хотел "построить себя и свою репутацию", из-за чего совершил
"грубые и глупые ошибки". Во время оглашения приговора миллионер
заплакал.Суд также постановил конфисковать у Шкрели $7,66 и обязал
его выплатить штраф в размере $75 тыс.Шкрели находился под стражей
с сентября 2017 года – американский суд счел его предложение
заплатить $5 тыс. за прядь волос бывшего госсекретаря США и
кандидата в президенты Хиллари Клинтон призывом к насилию.
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