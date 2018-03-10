Прославившийся в США после того, как принадлежавшая ему фармацевтическая компания подняла цены на лекарство для ВИЧ-инфицированных более чем на 5000%, миллионер Мартин Шкрели осужден на семь лет тюрьмы за обман. Вчера 23.53 | комментариев: Обвинение просило для Шкрели 15 лет лишения свободы Фото: ЕРА Мартин Шкрели стал широко известным после того, как его фармацевтическая компания Turing Pharmaceuticals выкупила права на производство лекарства Daraprim для ВИЧ-инфицированных людей и подняла цену на препарат с $13,50 до $750.В августе 2017 года коллегия присяжных признала Шкрели виновным в том, что он вводил в заблуждение инвесторов своих фондов и использовал деньги своей компании Retrophin для выплаты долгов. Обвинение просило приговорить его к 15 годам лишения свободы, защита, в свою очередь, настаивала на сроке от года до полутора лет. Сам Шкрели заявил, что деньги не были для него мотивацией. По его словам, он хотел "построить себя и свою репутацию", из-за чего совершил "грубые и глупые ошибки". Во время оглашения приговора миллионер заплакал.Суд также постановил конфисковать у Шкрели $7,66 и обязал его выплатить штраф в размере $75 тыс.Шкрели находился под стражей с сентября 2017 года – американский суд счел его предложение заплатить $5 тыс. за прядь волос бывшего госсекретаря США и кандидата в президенты Хиллари Клинтон призывом к насилию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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