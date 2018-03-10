|В столице сгорели 4 автобуса
|10.03.2018 00:18
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В во время пожара в ангаре сгорели 4 автобуса, передает со ссылкой на .
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Огонь возник в ангаре размером 250х150 м. Сначала загорелся один из автобусов. Далее огонь перекинулся на еще три.
Спасателям удалось локализовать и потушить пожар в помещении. Спасено 30 автобусов.
Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работало 13 единиц спецтехники и 50 человек личного состава Киевского гарнизона.
Причина возникновения пожара выясняется.
8 марта в ликвидировали пожар в офисе одного из столичных бизнес-центров. Спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23-м этаже.
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