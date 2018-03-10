В МГУ заявили, что студенты, требующие отставки депутата Госдумы Леонида Слуцкого с поста завкафедрой политологии, "реализуют замыслы" оппозиционного политика Алексея Навального. Слуцкого в МГУ назвали человеком, который "отстаивает в Госдуме интересы многополярного мира" Фото: council.gov.ru Он заявил, что обращение студентов – "святое" для вуза, однако в данной ситуации речь идет о "политической игре с подтекстами".Шутов также назвал обвинения в сексуальных домогательствах Слуцкого "гибридной войной" против депутата, а самого Слуцкого охарактеризовал, как человека, который "отстаивает в Госдуме интересы многополярного мира".Кроме того, Шутов назвал членов инициативной группы людьми, которые "реализуют замыслы" оппозиционного политика Алексея Навального.О домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Рустамова рассказала о записанном на диктофон разговоре с депутатом. Позже журналистка заявила, что переживает за свою безопасность.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.8 марта у здания Госдумы РФ прошел митинг с требованием расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Слуцкого.Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Навального опубликовал расследование, где речь идет о дорогих машинах и более 800 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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