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В Белом доме заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном не состоится без "конкретных действий" со стороны КНДР
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10.03.2018 00:37
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Лидер КНДР Ким Чен Ын обязался прекратить ядерные и ракетные
испытания до встречи с президентом США Дональдом Трампом, напомнила
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев:
Сандерс: Кампания максимального давления продолжается Фото: EPA Она
напомнила, что власти Северной Кореи обязались прекратить ядерные и
ракетные испытания, а также не мешать военным учениям США и Южной
Кореи."Кампания максимального давления продолжается. Мы не
собираемся проводить эту встречу, пока не увидим конкретные
действия, которые соответствуют заявлениям КНДР", – отметила
Сандерс.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в
Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы
ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление
диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по
национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон
и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в
ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский
руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило
агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о
подготовке встречи с Ким Чен Ыном.С 2006 года Северная
Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия
и десятки запусков баллистических ракет. США
неоднократно расширяли санкции против Пхеньяна.Трамп называл
Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а
руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего
американского старичка". Глава Белого дома несколько
раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной
Кореи при "правильных обстоятельствах".
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