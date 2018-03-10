Лидер КНДР Ким Чен Ын обязался прекратить ядерные и ракетные испытания до встречи с президентом США Дональдом Трампом, напомнила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Сандерс: Кампания максимального давления продолжается Фото: EPA Она напомнила, что власти Северной Кореи обязались прекратить ядерные и ракетные испытания, а также не мешать военным учениям США и Южной Кореи."Кампания максимального давления продолжается. Мы не собираемся проводить эту встречу, пока не увидим конкретные действия, которые соответствуют заявлениям КНДР", – отметила Сандерс.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США неоднократно расширяли санкции против Пхеньяна.Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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