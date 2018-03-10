Подозреваемый в подготовке терактов глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан является "марионеткой, которой управляют другие", отметил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Тука не верит, что Рубан самостоятельно планировал террористические акты Фото: Георгій Тука / Facebook "Я не сомневаюсь в том, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж – не более того. Вот просто создано медийное лицо человека. А сам по себе этот человек – ноль полный. Это как кукла, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные", – сказал Тука.Замминистра признал, что не знает о связях Рубана, но уверен, что тот вез оружие "не для себя, не для личного использования"."И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемы, должны были привести к каким-то управляемым последствиям", – отметил Тука.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании Рубана в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. 9 марта глава СБУ Василий Грицак рассказал, что глава "Офицерского корпуса" на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter пытался ввезти на подконтрольную Украине территорию крупную партию оружия и боеприпасов. Рубан якобы уже совершал такой вояж в ноябре 2017 года и, по утверждению Грицака, координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Задержанному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана на 60 дней без права выхода под залог. Глава "Офицерского корпуса" заявил во время заседания, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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