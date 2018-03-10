В поезде Одесса-Николаев сотрудник Департамента защиты экономики Нацполиции в Сумской области устроил стрельбу, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел перед самым прибытием поезда на вокзал чиновник выяснял отношения с кем-то из пассажиров поезда. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Чиновник был пьян и не смог самостоятельно покинуть поезд на вокзале и уехал на "отстой". Только проспавшись, мужчина заметил пропажу пистолета.

"Пьяного полицейского пытаются "отмазать" сотрудники Одесского управления внутренней безопасности и стараются избежать огласки подробностей конфликта. Кроме того, на данный момент они пытаются найти его оружие", пишет СМИ.

В ночь на среду, 7 марта, в на Броварском проспекте (возле станции метро "Лесная") неизвестный бросил две гранаты, которые сдетонировали. Злоумышленник сбежал.

В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", осколочное ранение получил один человек, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

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