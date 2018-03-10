|
Финансист Браудер: Путин останется у власти с помощью манипуляций и обмана, пока его не свергнут или пока он не умрет
|
10.03.2018 00:53
|
В России создали ситуацию, в которой нет потенциальных политических
соперников для действующего президента Владимира Путина, считает
финансист и правозащитник Уильям Браудер. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Браудер убежден, что Путин будет
оставаться при власти Фото: EPA По его словам, избирательный
процесс в России нельзя называть выборами, а если и можно, то
только в кавычках. Баудер заявил, что любой потенциальный
соперник Путина "либо был убит, как и они это сделали с Борисом
Немцовым, либо приговорен к уголовной ответственности, как Алексей
Навальный, либо боится в изгнании, как это случилось с Гарри
Каспаровым".Он убежден, что Путин останется у власти "с помощью
манипуляций и обмана, пока его не свергнут или пока он не
умрет".Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года, за этот пост будут бороться восемь человек: Путин,
Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Сводка.нет - Новости Украины и Мира