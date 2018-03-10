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Финансист Браудер: Путин останется у власти с помощью манипуляций и обмана, пока его не свергнут или пока он не умрет
10.03.2018 00:53
В России создали ситуацию, в которой нет потенциальных политических соперников для действующего президента Владимира Путина, считает финансист и правозащитник Уильям Браудер. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Браудер убежден, что Путин будет оставаться при власти Фото: EPA По его словам, избирательный процесс в России нельзя называть выборами, а если и можно, то только в кавычках. Баудер заявил, что любой потенциальный соперник Путина "либо был убит, как и они это сделали с Борисом Немцовым, либо приговорен к уголовной ответственности, как Алексей Навальный, либо боится  в изгнании, как это случилось с Гарри Каспаровым".Он убежден, что Путин останется у власти "с помощью манипуляций и обмана, пока его не свергнут или пока он не умрет".Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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