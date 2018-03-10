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"Я не гений и не шизофреник". Ярош заявил, что не раз хотел сложить полномочия народного депутата
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10.03.2018 01:01
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Внефракционный нардеп Дмитрий Ярош не отказывается от мандата по
просьбе соратников, потому что его должность "реально помогает"
добровольческому движению на фронте. Ярош (справа): Использую
определенные политические аспекты Фото: Right Sektor / Flickr "Я не
гений и не шизофреник. То есть раздвоение на войну и
политику – нужно быть или гением, или шизофреником. Это
тяжело совмещать, просто-напросто. Я использую определенные
политические аспекты, чтобы добровольцы могли действовать на
фронте. Но при этом не погружаюсь туда, потому что могу
раздвоиться", – сказал он.Ярош считает неправильным бросить
соратников и сидеть в Верховной Раде."Я уже не раз хотел сложить
(депутатский мандат. – ), ребята против этого
выступают... Я понимаю, что реально помогает нам. Поэтому,
соответственно, мы его пока держим. Не будет потребности –
сложу", – заявил экс-лидер "Правого сектора".По информации
Комитета избирателей Украины, в феврале 2018 года Ярош не посетил
ни одного заседания Верховной Рады.Ярош был руководителем "Правого
сектора" в 2013–2015 годах. С 2016 года – руководитель
движения "Державницька ініціатива Яроша".Принимает участие в
вооруженном конфликте на востоке Украины, который начался в
апреле 2014 года. В январе 2015
года Ярош получил осколочное ранение в Донецкой
области.
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