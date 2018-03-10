Внефракционный нардеп Дмитрий Ярош не отказывается от мандата по просьбе соратников, потому что его должность "реально помогает" добровольческому движению на фронте. Ярош (справа): Использую определенные политические аспекты Фото: Right Sektor / Flickr "Я не гений и не шизофреник. То есть раздвоение на войну и политику – нужно быть или гением, или шизофреником. Это тяжело совмещать, просто-напросто. Я использую определенные политические аспекты, чтобы добровольцы могли действовать на фронте. Но при этом не погружаюсь туда, потому что могу раздвоиться", – сказал он.Ярош считает неправильным бросить соратников и сидеть в Верховной Раде."Я уже не раз хотел сложить (депутатский мандат. – ), ребята против этого выступают... Я понимаю, что реально помогает нам. Поэтому, соответственно, мы его пока держим. Не будет потребности – сложу", – заявил экс-лидер "Правого сектора".По информации Комитета избирателей Украины, в феврале 2018 года Ярош не посетил ни одного заседания Верховной Рады.Ярош был руководителем "Правого сектора" в 2013–2015 годах. С 2016 года – руководитель движения "Державницька ініціатива Яроша".Принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, который начался в апреле 2014 года. В январе 2015 года Ярош получил осколочное ранение в Донецкой области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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