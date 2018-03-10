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Антон Геращенко сообщил, что первую партию привезенного из ОРДЛО оружия Рубану "позволили" сложить в схрон в Хмельницкой области
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10.03.2018 01:09
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Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко назвал главу
"Офицерского корпуса" Владимира Рубана человеком "не совсем в
себе". 9 марта Рубана арестовали на 60 суток Фото: hromadske.ua
"Арсенал оружия, которое изъяли при задержании Владимира Рубана,
был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном
в Украину. Это уже вторая поставка оружия. Первую поставку оружия
ему дали привезти в Украину и сложить в схрон на территории
Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил
Геращенко.По его мнению, Рубан преувеличил свое место в
истории."Рубан – человек, который, на мой взгляд, не совсем в
себе. Он значительно превышал свое место в истории", –
подчеркнул нардеп.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало
известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По
словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены
Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде,
что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил.
По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему
офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава
СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил
он.Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои
действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром
Тимофеевым.
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