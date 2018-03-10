Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко назвал главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана человеком "не совсем в себе". 9 марта Рубана арестовали на 60 суток Фото: hromadske.ua "Арсенал оружия, которое изъяли при задержании Владимира Рубана, был уже второй крупной партией оружия из ОРДЛО, ввезенного Рубаном в Украину. Это уже вторая поставка оружия. Первую поставку оружия ему дали привезти в Украину и сложить в схрон на территории Хмельницкой области в одной из воинских частей", – заявил Геращенко.По его мнению, Рубан преувеличил свое место в истории."Рубан – человек, который, на мой взгляд, не совсем в себе. Он значительно превышал свое место в истории", – подчеркнул нардеп.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак также утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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