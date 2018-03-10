Мы должны перестать думать о прошлом, а сосредоточиться на том, какое будет наше будущее. Не надо переписывать правила.

Об этом рассказал в интервью журналу "Країна" экономист, системный исследователь украинского бизнеса Игорь Гут, передает со ссылкой на .

"Коррупция уменьшилась, но есть. Она плохо влияет на бизнес, но не настолько, чтобы убить его. При Кучме была коррупция с равными для всех правилам. Все знали этом столько, этому - столько. Если твой соперник пойдет с таким же вопросом - заплатит так же. Себестоимость конкуренции была одинаковой для всех. Начался процесс: если становитесь "белыми", можете отбиться или коррупционный налог становится меньшим. Во времена Януковича стали применять законы выборочно. Даже если ты "белый" - все равно плати. А для приближенных открывались великолепные возможности. Компании оказались не в равных условиях. Это извратило понятие конкуренции. Рыночную экономику во время Януковича уничтожили. Это настроило средний бизнес и крупные компании против него", - рассказывает исследователь.

Сейчас бизнес испуган, поскольку силовики ведут свою игру, а правила в стране переписываются.

"Сейчас много центров влияния. Никто не может ничего гарантировать. Могут наехать за что угодно. Все силовики ведут свою игру. Как только в стране начинают переписывать правила, возникают негативные процессы. Прошло четыре года после Революции достоинства, а мы до сих пор не пришли к точке, когда всем надо остановиться и забыть все, что было. Нам надо стереть память, как в фильме "Люди в черном". Чтобы мы просыпались и начинали думать о будущем, а не прошлое", - говорит Игорь Гут.

По мнению эксперта, нет никакого шанса создать совместное видение страны, объединив ее вокруг истории.

"Если мы хотим строить будущее на прошлом, надо было бы давно разделить страну по Днепру. Это неправильно. Пусть каждый ходит в церковь, которую хочет. Надевает рубашку, которую хочет. Но в публичном пространстве надо говорить только о том, как развивать страну, как делать реформы. О будущем ", - отметил он.

Большое интервью с Игорем Гутом читайте в журнале "Країна" от 7 марта.

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