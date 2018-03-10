Троих граждан Украины, которых задержали в польском городе Опатувек, арестовали на три месяца. Полиция изъяла на нелегальном производстве несколько сотен тысяч сигарет Фото: pixabay.com Отмечается, что в помещении подпольного завода была установлена производственная линия, камеры видеонаблюдения и антивандальные жалюзи. Полиция изъяла несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн табака, сигаретную бумагу и фильтры.Начальника украинцев задержали в городе Конин. У него дома обнаружили еще 500 тыс. сигарет и более полтонны табака. Мужчина ранее уже был осужден за подобное преступление, но не прибыл отбывать наказание.Убытки польского госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2 млн злотых (около 24,3 млн грн). Всех задержанных арестовали на три месяца.В январе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. В марте в стране открыли информационную телефонную линию для работников из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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