|
В Польше на подпольной сигаретной фабрике задержали троих украинцев
|
10.03.2018 01:17
|
Троих граждан Украины, которых задержали в польском городе
Опатувек, арестовали на три месяца. Полиция изъяла на нелегальном
производстве несколько сотен тысяч сигарет Фото: pixabay.com
Отмечается, что в помещении подпольного завода была установлена
производственная линия, камеры видеонаблюдения и антивандальные
жалюзи. Полиция изъяла несколько сотен тысяч сигарет, более 2 тонн
табака, сигаретную бумагу и фильтры.Начальника украинцев задержали
в городе Конин. У него дома обнаружили еще 500 тыс. сигарет и более
полтонны табака. Мужчина ранее уже был осужден за подобное
преступление, но не прибыл отбывать наказание.Убытки польского
госбюджета за неуплаченные предприятием налоги оцениваются в 3,2
млн злотых (около 24,3 млн грн). Всех задержанных арестовали на три
месяца.В январе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что
Польша за последние годы приняла 1,5 млн украинцев. В
марте в стране открыли информационную телефонную линию для
работников из Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира