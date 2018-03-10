В Житомирской обл. нашли тело мужчины, который пропал без вести в ноябре прошлого года.

Труп вмерз в лед на реке, сообщает ДСНС, передает со ссылкой на .

Погибшего нашли вечером 8 марта.

"По прибытию по указанному адресу стало известно, что в селе Слобода-Шоломковская Овручского района в реке Норинь в лед вмерзло тело мужчины, пропавшего в ноябре прошлого года. Отделение спасателей в составе 4 человек спустились на лед, с помощью шанцевого инструмента изъяли тело человека из льда и передали его работникам полиции", - говорится в сообщении.

Причину и обстоятельства гибели человека будут устанавливать специалисты.

Полиция Львова разыскивает Анастасию Петровну Фому, 2.06.2003 г., ученица 9-го класса. Вчера, 6 марта, около 7:30 вышла из дома на улице Промышленной до сих пор не вернулась.

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