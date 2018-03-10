Финансист и правозащитник Уильям Браудер считает, что простой способ повлиять на президента РФ Владимира Путина и его соратников – замораживать их деньги на Западе. По словам Браудера, единственное, что понимает Путин, – это когда наступают "реальные последствия его плохих действий" Фото: Bill Browder / Twitter По его словам, в политике Запада есть две проблемы: "полная наивность и полное отсутствие у западных лидеров силы противостоять Путину".Браудер заявил о существовании "глупой философии", что самый простой способ договориться с Путиным – успокоить его и не провоцировать. Но, по словам финансиста, единственное, что понимает Путин, – это когда наступают "реальные последствия его плохих действий".Правозащитник сказал, что простой способ повлиять на Путина и его соратников – замораживать их деньги на Западе.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", – добавил президент РФ.По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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