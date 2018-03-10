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Финансист Браудер: Есть две проблемы – полная наивность и полное отсутствие у западных лидеров силы противостоять Путину
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10.03.2018 01:25
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Финансист и правозащитник Уильям Браудер считает, что простой
способ повлиять на президента РФ Владимира Путина и его соратников
– замораживать их деньги на Западе. По словам Браудера,
единственное, что понимает Путин, – это когда наступают "реальные
последствия его плохих действий" Фото: Bill Browder / Twitter По
его словам, в политике Запада есть две проблемы: "полная наивность
и полное отсутствие у западных лидеров силы противостоять
Путину".Браудер заявил о существовании "глупой философии", что
самый простой способ договориться с Путиным – успокоить его и
не провоцировать. Но, по словам финансиста, единственное, что
понимает Путин, – это когда наступают "реальные последствия
его плохих действий".Правозащитник сказал, что простой способ
повлиять на Путина и его соратников – замораживать их деньги
на Западе.В отношении России были введены экономические
санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими
странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала
украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке
Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались.В феврале 2018 года президент России Владимир Путин
сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной
причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика
санкций в международных деловых отношениях – "это путь
тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов
такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам". "Думаю, что
это им самим скоро надоест – тем, кто это делает. Все-таки
надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных
отношений", – добавил президент РФ.По оценкам Государственного
департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор
России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в
США в 2017 году нового закона о санкциях.
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