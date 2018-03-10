В Лебедине Сумской обл. в один из подъездов подбросили младенца. 2-х месячного ребенка нашли жители.

Мальчик был одет в куртку и завернутый в одеяло. Его оставили на холодном полу, передает со ссылкой на .

"Он просто недоедал, и такие выраженные опрелости говорят о том, что было несбалансированное питание, его кормили как придется, следовательно он в таком состоянии", - сообщила врач-педиатр Татьяна Олейник.

Мальчик весит, как новорожденный - 3 кг. Врачи проверяют, нет ли у него наследственных или других хронических недугов. Полиция разыскивает мать.

"Сейчас отрабатывается ряд версий - от такой, что мать ребенка оказалась в сложных жизненных ситуациях, и нет средств на кормление ребенка, также, что мать ребенка подкинула и совершила самоубийство, или же иметь проживает в другом регионе не в самом городе Лебедин", - рассказал сотрудник Управления Национальной полиции Сумщины Сергей Тарасенко.

В Крыму в лифте одной из многоэтажек погибла мать с полугодовой ребенком. Трагедия произошла в Симферополе. 38-летняя женщина пошла погулять с 6-месячным сыном, но уже через несколько минут позвонила мужу в истерике: лифт застрял, дитя погиб.

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