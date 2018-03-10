Грузия может стать членом Альянса после внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора 1949

"Голос Америки" сообщает, что руководство Грузии серьезно изучает вариант ускоренного присоединения к Альянсу, который недавно был выдвинут одним из аналитических центров в Вашингтоне.

"Согласно нашим национальным приоритетам и консультациям с нашими стратегическими партнерами, мы сделаем все возможное, чтобы ускорить нашу интеграцию" , - заявил спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он сослался на предложение американского Фонда "Наследие" рассмотреть вариант присоединения к Альянсу, по которому под действие статьи 5 договора о коллективной обороне временно подпадали бы оккупированные Россией территории Абхазии и Южной Осетии.

Отметим, что в статье 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности говорится, что набег на одну из стран-участниц договора будет считаться нападением на всех членов Альянса. Считается, что по этой причине Москва решительно выступает против присоединения Грузии к Североатлантическому альянсу.

"Многие опасаются, что членство Грузии в НАТО будет означать автоматическую войну с Россией на оккупированных регионах , - сказал Лук Коффи, американский аналитик,который выступил с предложением об ускоренном варианте присоединения к Альянсу. - Грузия может быть приглашена в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора 1949" .

Статья 6 определяет конкретные территории в пределах этой страны, подпадающие под гарантию безопасности статьи 5 Североатлантического договора.

"Эта поправка может быть сделана в протоколе присоединения Грузии, как это было в 1951 году, когда Турция и Греция присоединились к Альянсу" , - сказал Коффи, добавив, что при этом должно быть указано, что восстановление территориальной целостности Республики Грузия должно быть достигнуто мирным дипломатическим путем.

Напомним, что 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции "Вызовы - 2018" заявил, что рассматривает возможность прописать в Конституции стремление Украины вступить в ЕС и НАТО .

Председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук отметил, что поддерживает такое предложение Президента Петра Порошенко.

Посол Украины в НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина уже сейчас частично выполняет условия членства в Североатлантическом альянсе.