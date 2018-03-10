Проект "Северный поток – 2" делает Германию более зависимой от российского газа, уверен финансист и правозащитник Уильям Браудер. Браудер считает, что строительство "Северного потока - 2" надо остановить Фото: EPA По его словам, этот проект делает Германию более зависимой от российского газа, поскольку Россия не раз отключала газ по политическим причинам.Браудер отметил, что прежний канцлер Германии Герхард Шредер начал помогать строительству "Северного потока – 2" еще когда работал в немецком правительстве, а позже, когда в проект были вложены немецкие деньги, Германии стало невыгодно от него отказываться.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".В феврале 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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