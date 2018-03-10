|Ірина Шейк топлес позувала для німецького Vogue (ФОТО)
|10.03.2018 01:38
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Ірина Шейк, відома супермодель, лише рік тому стала мамою, встигнувши в рекордні строки повернути не лише тіло до форми, але й себе до кар'єри, і навіть зараз, коли подейкують, що Ірина та Бредлі Купер очікують другу дитину, красуня демонструє приголомшливі форми.
Так, Ірина з'явилась у новому випуску німецького Vogue. На фото зірка позує у пікантній білизні, а на якомусь із кадрів й узагалі топлес.
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