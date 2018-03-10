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В США неизвестный взял в заложники трех пациентов дома ветеранов
10.03.2018 01:41
Вооруженный мужчина ворвался в дом для ветеранов в американском городе Янтвилле (штат Калифорния) и взял в заложники по меньшей мере трех человек.   | На месте происшествия находятся силовики Фото: Albert Batlayeri / Twitter На данный момент известно о трех заложниках. Мотивы злоумышленника пока непонятны. Полиция эвакуировала остальных пациентов заведения.Преступник вооружен автоматическим ружьем.В доме ветеранов в Янтвилле проживают около 1000 пожилых людей и инвалидов. Заведение предлагает жилые помещения для самостоятельной жизни. На территории есть театр вместительностью 1200 мест, поле для гольфа, стадион для бейсбола, боулинг-клубы, бассейн.Телеканал KTVU News обнародовал видео, где видно, что на место происшествия прибыл спецназ.ВИДЕОВидео: KTVU News / YouTube

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