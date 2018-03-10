Вооруженный мужчина ворвался в дом для ветеранов в американском
городе Янтвилле (штат Калифорния) и взял в заложники по меньшей
мере трех человек. | На месте происшествия находятся
силовики Фото: Albert Batlayeri / Twitter На данный момент известно
о трех заложниках. Мотивы злоумышленника пока непонятны. Полиция
эвакуировала остальных пациентов заведения.Преступник вооружен
автоматическим ружьем.В доме ветеранов в Янтвилле проживают около
1000 пожилых людей и инвалидов. Заведение предлагает жилые
помещения для самостоятельной жизни. На территории есть театр
вместительностью 1200 мест, поле для гольфа, стадион для бейсбола,
боулинг-клубы, бассейн.Телеканал KTVU News обнародовал видео, где
видно, что на место происшествия прибыл спецназ.ВИДЕОВидео: KTVU News /
YouTube
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