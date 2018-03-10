В Германии есть небольшая группа бизнесменов, которые получают экономические преимущества от РФ или потеряли их в результате санкций, и они влияют на немецких политиков, считает финансист Уильям Браудер. Браудер раскритиковал пророссийские взгляды в Германии Фото: Bill Browder / Twitter По его мнению, в Германии есть небольшая группа бизнесменов, которые получают экономические преимущества от РФ или потеряли их в результате санкций, и они влияют на немецких политиков.Браудер заявил, что Германия скоро может быть "на передовой" по взаимодействию с РФ, и если ФРГ не создаст России последствий за ее действия в Украине, если россияне "смогут пройти сквозь Украину без последствий, скоро они окажутся на немецкой границе, и речь пойдет о немецких жизнях".Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Аннексия полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Европейский союз ввел против России секторальные санкции, которые предполагают, в частности, запрет на поставки оружия и товаров двойного назначения, которые могут применяться для военных нужд или для потребностей российской армии. В декабре 2017 года срок действия ограничительных мер был продлен до 31 июля 2018 года.19 июля 2017 года глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил отменять санкции "небольшими порциями, шаг за шагом", чтобы показать, как "сдвиги по направлению к миру приносят выгоду".11 января Габриэль заявлял, что после длительного устойчивого режима прекращения огня на Донбассе с РФ можно снять часть санкций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки которые германии браудер действия санкций Теги: мир