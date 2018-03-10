|Хацкевич удивил оппонента: как "Динамо" сыграло вничью в Риме
|10.03.2018 02:02
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Киевское "" сыграло вничью с итальянским "Лацио" - 2:2 первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Матч выездной, потому результат благоприятен, передает со ссылкой на .
Главный тренер "" Александр Хацкевич пошел на серьезные изменения в составе, посадив на скамью ведущего защитника Евгения Хачериди, опорного полузащитника Владимира , флангового полузащитника Дерлиса Гонсалеса и форварда Жуниора Мораеса . По ходу игры создавалось чувство, что тренер "Лацио" Симоне Индзаги строил игру своей команды, исходя из наличия Хачериди и в составе, но играли другие футболисты.
"" сыграло очень компактно, не дав хозяевам пространства, которое они любят. Гости находились почти всем составом за линией мяча и не давали сопернику свободных зон. Играли просто, избегая ошибок. Во второй половине игры "" пошло большими силами вперед, рискуя нарваться на контратаку, но при том абсолютно не уступая сопернике по игре и в создании голевых моментов. После гола Цыганкова расслабились и потеряли игровую дисциплину, за что были наказаны сразу, но проявили характер и смогли сравнять счёт.
Во второй половине игры "" пошло большими силами вперед
Перед матчем итальянские СМИ писали, что учитывая борьбу "Лацио" за зону Лиги чемпионов, Симоне Индзаги проведет ротацию. Против "" сыграли почти все лучшие. В частности, главные "звезды" - форвард Чиро Иммобиле и полузащитник Сергей Милинкович Савич. Не было только основного плеймейкера Луиса Альберто и капитана команды 33-летнего Пароло.
Очевидно, за неделю "Лацио" не откажется от планов пройти в следующий раунд. Приедут все лучшие игроки. Большой потерей для "" станет отсутствие удалённого Дениса Гармаша, потому что действительно никакой альтернативы ему в середине поля нет. Александр Хацкевич будет вынужден выпускать молодых и Шапаренко или играть в два форварда.
Повторный матч между "" и "Лацио" 15 марта примет столица
Украины. Поединок начнется в 20:00 по .
Результаты других матчей 1/8 финала Лиги Европы