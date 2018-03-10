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В ОБСЕ призвали власти Турции освободить всех осужденных журналистов
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10.03.2018 02:05
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В Турции за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена
осудили 25 журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Арлем Дезир призвал власти страны снять с них все обвинения. Дезир:
Различные мнения только укрепляют общество Фото: osce.org
Представитель ОБСЕ напомнил, что в течение в ходе расследования так
и не были получены доказательства обвинений, предъявленных
журналистам."Я также настоятельно призываю пересмотреть вопросы,
связанные с независимостью судебной власти и ее способностью
защищать свободу выражения мнения как конституционное право, а
также вопрос о праве подсудимых на справедливое судебное
разбирательство", – заявил Дезир.По его словам, независимые
средства массовой информации играют важную роль в информировании
общественности. Кроме того, различные мнения только укрепляют
общество."Их нужно защищать, а не затыкать", – подчеркнул
Дезир. В Турции в июле 2016 года произошла попытка
военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких
часов. Daily Sabah отмечает, что с момента путча были арестованы
более 50 тыс. человек.Власти Турции сразу же закрыли более 130
действующих средств массовой информации, после чего начались
аресты журналистов.9 марта стало известно, что высший уголовный суд
в Стамбуле приговорил 25 журналистов к различным срокам лишения
свободы за якобы причастность к движению проповедника Фетхуллаха
Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки
государственного переворота.Власти страны утверждают, что к
организации переворота причастен оппозиционер Гюлен, и требуют
его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не
выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об
экстрадиции политической вендеттой.
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