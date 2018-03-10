В Турции за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена осудили 25 журналистов, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти страны снять с них все обвинения. Дезир: Различные мнения только укрепляют общество Фото: osce.org Представитель ОБСЕ напомнил, что в течение в ходе расследования так и не были получены доказательства обвинений, предъявленных журналистам."Я также настоятельно призываю пересмотреть вопросы, связанные с независимостью судебной власти и ее способностью защищать свободу выражения мнения как конституционное право, а также вопрос о праве подсудимых на справедливое судебное разбирательство", – заявил Дезир.По его словам, независимые средства массовой информации играют важную роль в информировании общественности. Кроме того, различные мнения только укрепляют общество."Их нужно защищать, а не затыкать", – подчеркнул Дезир. В Турции в июле 2016 года произошла попытка военного переворота, мятеж был подавлен в течение нескольких часов. Daily Sabah отмечает, что с момента путча были арестованы более 50 тыс. человек.Власти Турции сразу же закрыли более 130 действующих средств массовой информации, после чего начались аресты журналистов.9 марта стало известно, что высший уголовный суд в Стамбуле приговорил 25 журналистов к различным срокам лишения свободы за якобы причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота.Власти страны утверждают, что к организации переворота причастен оппозиционер Гюлен, и требуют его экстрадиции. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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