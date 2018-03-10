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Меркель обеспокоена введением пошлин США на металл
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10.03.2018 02:13
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Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает намерение Еврокомиссии
обратиться в поисках урегулирования спора с США во Всемирную
торговую организацию. Меркель: Новые пошлины невыгодны никому Фото:
EPA По ее словам, правительство Германии поддерживает намерение
Еврокомиссии обратиться в поисках урегулирования спора во Всемирную
торговую организацию. При этом Меркель указала, что Берлин готов к
диалогу с Вашингтоном по данному вопросу, так как "новые пошлины
невыгодны никому".Заместитель представителя федерального
правительства Германии Георг Штрайтер назвал введение пошлин
"противоправным актом"."Они не имеют ничего общего с национальной
безопасностью США, а служат лишь экономическим интересам
американских промышленников. В результате растет опасность
эскалации конфликта, что в конечном итоге навредит всем", –
пояснил он.8 марта президент США Дональд Трамп подписал
распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и
10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом
национальной безопасности""Голос Америки" пояснял, что новые
меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки
понесут производители Китая, Европейского союза, Турции, Южной
Кореи и Японии.9 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия
Мальмстрем заявила, что Европейский союз должен быть освобожден от
новых ограничений.Заместитель министра экономического развития и
торговли Украины Наталья Микольская отметила, что Киев
пытается договориться с Вашингтоном об отмене пошлин на сталь.
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