Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает намерение Еврокомиссии обратиться в поисках урегулирования спора с США во Всемирную торговую организацию. Меркель: Новые пошлины невыгодны никому Фото: EPA По ее словам, правительство Германии поддерживает намерение Еврокомиссии обратиться в поисках урегулирования спора во Всемирную торговую организацию. При этом Меркель указала, что Берлин готов к диалогу с Вашингтоном по данному вопросу, так как "новые пошлины невыгодны никому".Заместитель представителя федерального правительства Германии Георг Штрайтер назвал введение пошлин "противоправным актом"."Они не имеют ничего общего с национальной безопасностью США, а служат лишь экономическим интересам американских промышленников. В результате растет опасность эскалации конфликта, что в конечном итоге навредит всем", – пояснил он.8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Он назвал это "вопросом национальной безопасности""Голос Америки" пояснял, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки понесут производители Китая, Европейского союза, Турции, Южной Кореи и Японии.9 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз должен быть освобожден от новых ограничений.Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская отметила, что Киев пытается договориться с Вашингтоном об отмене пошлин на сталь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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