Нужно быть настроенными мирно, но одновременно строить и усиливать трансатлантический союз на восточном фланге, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в Литву. Моравецкий (слева) встретился с коллегами из стран Балтии Фото: ЕРА "Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала – Грузия, потом – Украина, а со временем могут быть Польша и балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и усиливать трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", – заявил Моравецкий, который провел встречу с коллегами из стран Балтии.Он отметил, что Польша намеревается стать полностью независимой от российского "Газпрома". Для этого уже построен LNG-терминал в Свиноуйсьце. Кроме того, на этапе переговоров с Данией и Норвегией находится вопрос строительства газопровода Baltic Pipe."Во время встречи четырех премьеров мы также напомнили о "Северном потоке – 2" и о том, насколько опасен этот проект для безопасности этой части Европы", – подчеркнул Моравецкий.8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска вместе с юго-осетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В апреле 2014 года на Донбассе начался вооруженный конфликт. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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