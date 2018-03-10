Операции по освобождению украинцев на Донбассе главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану помогала проводить Служба безопасности Украины, отметила внефракционный нардеп Надежда Савченко. По словам Савченко, между Рубаном и СБУ возникали недоразумения Фото: hromadske.ua Она отметила, что операции, которыми занимался Рубан, проводились в том числе при участии СБУ."После смены руководителя СБУ мы увидели, что как-то отношения Рубана как переговорщика с новым СБУ испортились", – сказала нардеп.По словам Савченко, она помнит это, потому что наблюдала "постоянные недоразумения", будучи уже освобожденной из российской тюрьмы.Нардеп не смогла ответить, сотрудничал ли Рубан с СБУ в последнее время."Не всегда люди, которые сотрудничают, особенно с СБУ, об этом говорят", – объяснила она.Последний раз руководитель украинской спецслужбы менялся летом 2015 года. Тогда на эту должность вместо Валентина Наливайченко был назначен Василий Грицак.8 марта Рубана задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.Подозрение объявлено ему по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ рассказал, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.Грицак утверждает, что Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сбу савченко что нардеп корпуса Теги: политика